Mister Inzaghi a Fc Internazionale TV, la dichiarazione: «Volevamo regalare la vittoria ai fans, c’è delusione ma non ho nulla da dire ai ragazzi» #Intervista #ULTIMORA #News

Il tecnico nerazzurro ha parlato nel postpartita di Internazionale FC Napoli, analizzando la prestazione dei suoi giocatori: le parole

Ai microfoni di Internazionale FC TV, Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, commenta così il pareggio tra la sua Internazionale FC e il Napoli, nella 29^ giornata di Serie A.

PARTITA – «I ragazzi hanno fatto un’ottima gara contro una squadra di valore, i campioni d’Italia in carica, con tanta qualità. Abbiamo fatto il primo tempo e l’inizio del secondo in maniera ottima, poi abbiamo perso un po’ le distanze negli ultimi venti minuti, il Napoli si è fatto più offensivo ma non ha creato nulla nelle zone del nostro portiere. Poi c’è stato purtroppo quell’angolo regalato in cui abbiamo perso le marcature e chiaramente c’è la delusione per la mancata vittoria»

GRAN LAVORO DEI QUINTI – «Assolutamente, sono fortunato a poterli alternare. Abbiamo fuori L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto e Cuadrado che rientreranno dopo la sosta e ci daranno alternative in più»

UN PUNTO PIU’ VICINI ALL’OBIETTIVO SCUDETTO – «Volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi che ci hanno fatto un’accoglienza strepitosa quindi c’è un po’ di delusione ma non ho nulla da dire ai ragazzi, hanno fatto una grandissima gara dopo una settimana molto, molto intensa»

TESTA ALL’EMPOLI – «Chiaramente sì. Adesso abbiamo undici giocatori che andranno in Nazionale, resteremo in pochi. Chi partirà darà il massimo come è giusto che sia e con quelli che rimarranno ad Centro Sportivo di Appiano lavoreremo cercando di recuperare qualche giocatore che attualmente è fuori»

