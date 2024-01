Mister Inzaghi a Fc Internazionale TV: «Il campo ci ha penalizzati, il cambio modulo è una cosa che possiamo fare» #Intervista

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo il successo ottenuto in campionato contro l’Hellas Verona si è espresso così

Al termine di Inter Verona, Simone Inzaghi ha analizzato così il successo dei suoi ragazzi ai microfoni di Inter TV.

SUL MATCH – «I ragazzi hanno messo un grandissimo cuore. Ci sono state partite in cui abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto qualche problematica, il campo ha penalizzato noi e il Verona. In fase di non possesso dovevamo fare meglio, siamo stati un po’ lunghi nelle distanze ma la squadra ci ha sempre creduto fino alla fine».

SUL CAMBIO MODULO IN CORSA – «Sì abbiamo cambiato, abbiamo tolto un centrocampista e messo Sanchez dietro Arnautovic e Lautaro. Volevamo vincerla ma al tempo stesso non disunirci, comunque è una cosa che la squadra può fare».

NON ABBIAMO MOLLATO – «I ragazzi hanno avuto grande cuore, abbiamo avuto delle sofferenze come in tutte le 19 gare che rimangono. In Serie A nessun risultato è scontato, abbiamo chiuso il girone d’andata a 48 punti che è un ottimo cammino, ci saranno partite difficili come quella di oggi».

NUMERI IMPORTANTI – «Abbiamo fatto una prima parte di stagione ottima, abbiamo ancora tante gare da giocare. Nel mese di dicembre abbiamo avuto difficoltà, ora stiamo recuperando gli effettivi e avremo la possibilità di ruotare. Cerchiamo di fare più partite possibili».

L’articolo Inzaghi a Inter TV: «Il campo ci ha penalizzati, il cambio modulo è una cosa che possiamo fare» proviene da Inter News 24.