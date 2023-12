Mister Inzaghi a Fc Internazionale TV: «Ecco gli errori da non fare domani»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato della partita di domani con la Real Sociedad in Champions League: le dichiarazioni

Ai microfoni di Inter TV, Simone Inzaghi guarda al match di domani dei nerazzurri con la Real Sociedad.

ERRORI- «Sarà senz’altro importantissimo approcciare bene la partita. Sappiamo di affrontare una squadra di grandissima qualità e molta ben allenata, ci vorrà una vera Inter»

PUNTI DI FORZA DELLA SQUADRA AVVERSARIA- «Assolutamente, non cambiano il loro modo di giocare che sia in casa o in trasferta, lo testimonia il percorso in Europa League l’anno scorso e in Champions quest’anno. Noi vogliamo fare una vittoria davanti ai nostri tifosi per il prestigio e per arrivare primi nel girone»

ARRIVARE PRIMI- «Darebbe prestigio a società e tifosi, che domani saranno in tanti. In più permetterebbe di avere un sorteggio per gli ottavi più abbordabile»

