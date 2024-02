Mister Inzaghi a Fc Internazionale TV: «Avevo chiesto 3 cose stasera ai ragazzi» #Intervista

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato a caldo la vittoria ottenuta nel derby d’Italia contro la Juve: le parole

Ai microfoni di Inter TV, il nerazzurro Simone Inzaghi si esprime così dopo la vittoria nel derby d’Italia tra Inter e Juve.

PARTITA- «Chiaramente volevamo ottenere la vittoria a tutti i costi, sapevamo che non era semplice. Ragazzi bravissimi, gli ho fatto i complimenti. Abbiamo concesso una ripartenza in 95 minuti ad una squadra come la Juve. Avevo chiesto testa, cuore e grandissime corse per i compagni. Si sono aiutati. Chi è entrato, chi è subentrato e chi è rimasto fuori. Hanno dato un contributo tutti quanti. Insieme al nostro meraviglioso pubblico che ci ha incitato dall’inizio alla fine.

Sapevamo di dover lavorare da squadra, tutti insieme. Lo abbiamo fatto. È una tappa di un percorso lunghissimo. Manca ancora moltissimo, dovremo essere bravi a continuare. Ci voleva una partita di concentrazione. Loro hanno tantissima qualità. Siamo rimasti sempre concentrati, sono molto contento dei ragazzi. Siamo stati sempre sul pezzo. Abbiamo fatto 95 minuti concentrati con abilità tecnica importante. La Juve si è chiusa molto bene, dovevamo muovere la palla e prendere posizioni diverse. Roma? Giusto godersi una partita così, è stato affascinante. Da quando siamo arrivati i tifosi ci hanno trascinato in una serata splendida»

