Mister “Demone” Inzaghi via dall’Internazionale F.C. o sarà #rinnovo del ##contratto? il Dirigente/Capitano Zanetti risponde sul futuro del tecnico

5 Mar 2024, 23:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, via dall’Internazionale o sarà rinnovo? il Dirigente/Capitano Zanetti risponde sul futuro del tecnico dei leoni nerazzurri, corteggiato dalle big europee

Internazionalecettato da alcuni giornalisti in ##occasione di un evento della Fondazione Pupi, Javier il Dirigente/Capitano Zanetti ha risposto così sul futuro di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Il rinnovo del tecnico è argomento di discussione delle ultime settimane in casa Internazionale, soprattutto dopo l’uscita delle voci di un interesse da parte di alcuni top club europei per il tecnico piacentino.

SULLA PERMANENZA DI INZAGHI – «Anche lui ha detto che si trova molto bene nella nostra famiglia, si è formato un bel gruppo tra noi dirigenti, lo staff, i giocatori, i tifosi. C’è #grande empatia, c’è una #grande cultura del lavoro. C’è programmazione, c’è #tattica. Quando abbiamo creato questo gruppo, abbiamo voluto dare continuità a questo lavoro e i risultati stanno arrivando».

L’Internazionale F.C.VISTA INTEGRALE A ZANETTI.

