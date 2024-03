Mister Demone Inzaghi sfida…Mister Demone Inzaghi! Col Genoa C.F.C. per eguagliare i punti fatti dall’Internazionale F.C. lo scorso anno

3 Mar 2024, 17:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sfida…Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ! Col Genoa C.F.C. per eguagliare i punti fatti dall’Internazionale lo scorso anno. Il dato sul percorso dei leoni nerazzurri

In Internazionale Genoa C.F.C. di #domani sera, match del Monday Night del 27° turno di Serie A, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, avrà una ghiotta occasione di riscatto. Oltre alla corsa verso lo scudetto, il tecnico nerazzurro sta facendo anche una corsa per raggiungere un obiettivo personale, spazzando via le critiche ricevute lo scorso anno (nel quale era finito sulla graticola).

Pubblicità

I leoni nerazzurri sono a quota 69 punti in #CampionatoSerieA e, vincendo contro il Grifone, arriverebbero a quota 72, eguagliando i punti totali ottenuti al termine della scorsa stagione. Inoltre, un’eventuale #vittoria* contro la squadra di Gilardino, farebbe avvicinare ancora di più l’obiettivo scudetto alla beneamata, che salirebbe così a 9 vittorie consecutive.

L’articolo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sfida…Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ! Col Genoa C.F.C. per eguagliare i punti fatti dall’Internazionale lo scorso anno proviene da Internazionale News 24.