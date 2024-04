Mister “Demone” Inzaghi, #rinnovo del ##contratto dopo lo Seconda Stella, ecco l’approfondimento: intanto il suo agente ha ricevuto queste proPOSTe

8 Apr 2024, 10:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , rinnovo dopo lo scudetto: intanto il suo agente ha ricevuto queste proposte. Le ultime sul futuro del tecnico nerazzurro Come scrive Tuttosport per sua espressa volontà, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, parlerà di futuro con l’ soltanto una volta conquistato lo scudetto con l’Internazionale. Questione di serietà, non di scaramanzia. Nonostante il suo nome sia da tempo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , rinnovo dopo lo scudetto: intanto il suo agente ha ricevuto queste proposte proviene da Internazionale News 24.