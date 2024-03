Mister “Demone” Inzaghi predisponeto a smentire la sua nomea: ecco come viene chiamato

7 Mar 2024, 10:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta disputando una stagione di altissimo livello, motivo per cui sta riuscendo a distaccarsi da un nomignolo

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha il gran merito di aver portato l’Internazionale ad altissimi livelli dopo le numerose critiche mosse nei suoi confronti un anno fa. Il tecnico non era ben visto per la distanza siderale dal Napoli e per non aver vinto lo scudetto nel 2022 consegnandolo di fatto al Milan.

Il piacentino è invece ora esaltato da tutti quanti per dominare il #CampionatoSerieA di Serie A dopo aver portato i leoni nerazzurri in finale di #Champions #League. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è predisponeto a togliersi di dosso il nomignolo di “uomo delle competizioni internazionalitte”, arrivato dopo i numerosi successi in Supercoppa e Coppa Italia.

