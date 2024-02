Mister Demone Inzaghi, L’opinionista Biasin: «Molti club lo corteggiano, e non dimentichiamo che la prossima estate…» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sul futuro del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, attualmente corteggiato da diversi club

Ospite di Tv Play, Fabrizio Biasin parla così del futuro che attende il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

INZAGHI – «Lui fa di tutto per non autocelebrarsi ma le squadre che lo corteggiano ci sono già. Si liberano tante panchine (quest’estate, ndr), credo che anche lui avrà delle offerte come ne ha avute già in passato. Credo però che lui stia bene all’Inter e che voglia giocare il Mondiale per club con i nerazzurri. Poi si sa che sul mercato può succedere di tutto»

L’articolo Inzaghi, Biasin: «Molti club lo corteggiano, e non dimentichiamo che la prossima estate…» proviene da Inter News 24.