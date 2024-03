Mister “Demone” Inzaghi lancia Tajon “TJ” Buchanan, ecco l’approfondimento: predisponeto l’esordio da #Titolare con l’Internazionale F.C.

21 Mar 2024, 10:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’ora di Tajon Tajon “TJ” Buchanan sta finalmente per scattare. L’esterno canadese, regolarmente convocato dalla sua Nazionale in questa sosta, al suo rientro ad Appiano Gentile di prossima settimana potrebbe trovare una piacevole sorpresa. Sembra infatti che Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si sia deciso a lanciarlo finalmente in campo dal primo minuto.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Alcuni segnali in effetti erano già arrivati nelle ultime 2 uscite. Prima con il ‘quasi’ ingresso in #Champions #League ai supplementari contro l’Atletico #Madrid, poi con la sostituzione vera e proprio nel finale del match contro il Napoli sul conclusione di parità, nel tentativo di approfittare dei lampi del canadese per riportare avanti i leoni nerazzurri nel conclusione.

Pubblicità

Adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, starebbe pensando di mandarlo all’esordio dal primo minuto per la partita del 1° aprile a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro l’Empoli F.C.. Tajon “TJ” Buchanan, impegnato sabato nell’amichevole tra Canada e Trinidad & Tobago, da settimana prossima tornerà regolarmente ad allenarsi ad Appiano Gentile.