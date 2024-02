Mister Demone Inzaghi-Internazionale F.C., Brambati svela, le parole: «Non è tra i miei mister preferiti, ecco il motivo» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 21:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Massimo Brambati certo, l’ex giocatore si è complimentato con Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , ecco però perchè il tecnico dell’Internazionale non è nei suoi preferiti

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, continua a stupire con la sua Internazionale, tutti, compreso Massimo Brambati. L’ex calciatore si è infatti complimentato con l’allenatore per il percorso archiviato, confesssandro però di non considerarlo uno dei suoi preferiti. Ecco il motivo delle sue parole a Tmw Radio.

BRAMBATI – «Per me Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è cresciuto tantissimo insieme alla squadra. L’organico a disposizione è ampio e vasto forse come quello del Milan. Meriti a Simone perché non è più quello di 2 anni fa che ha buttato uno Scudetto contro il Milan. Lo dico perché quell’Internazionale era comunque simile a questa come forza, solo con interpreti diversi.

Se devo scegliere un allenatore, tra i miei preferiti non c’è Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Lui è più amico dei giocatori, a me non fa impazzire. Questo atteggiamento può portare fattori negativi, meno di un anno fa ha rischiato. Probabilmente porterà a casa uno Scudetto in maniera strameritata».

