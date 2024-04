Mister “Demone” Inzaghi ha un ##Progetto Tecnico, ecco l’approfondimento: l’Internazionale F.C. non è mai riuscita a raggiungerlo

8 Apr 2024, 12:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sogna l’obiettivo 100 punti per l’Internazionale: i leoni nerazzurri non sono mai andati oltre i 97 in #classifica Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sogna i 100 punti per la sua Internazionale. La curiosità riportata da La Gazzetta dello sport: OBIETTIVO – «Nessuna Internazionale è mai andata otre quota 97 punti. Questa squadra ha nelle gambe la possibilità di […]

