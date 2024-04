Mister “Demone” Inzaghi chiaro con l’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: ancora tre obiettivi da centrare sino a fine stagione! #Incredibile Lo ha detto ai giocatori

8 Apr 2024, 08:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, chiaro con l’Internazionale: ancora tre obiettivi da centrare sino a fine stagione! Lo ha detto ai giocatori e pretende massima concentrazione Come riporta La Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, vuole centrare un triplo obiettivo da qui a fine stagione: lo scudetto, lo sfizio derby, i 100 punti. E no, non è un’amichevole, stasera a […]

L’articolo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, chiaro con l’Internazionale: ancora tre obiettivi da centrare sino a fine stagione! Lo ha detto ai giocatori proviene da Internazionale News 24.