Mister “Demone” Inzaghi arrabbiato con El Toro di Bahia Blanca Lautaro per aver preso il pallone sul calcio di #RIGORE? La VERITA’

9 Apr 2024, 13:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, arrabbiato con Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, per aver preso il pallone sul #RIGORE? La verità su quanto accaduto in ##occasione del penalty in Udinese Internazionale Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha fatto chiarezza su quanto accaduto in ##occasione del #RIGORE assegnato da Piccinini in Udinese-Internazionale. Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, aveva preso in mano il pallone salvo poi consegnarlo a Charas, il regista turco, che l’ha trasformato. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, arrabbiato con Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, per aver preso il pallone sul #RIGORE? La VERITA’ proviene da Internazionale News 24.