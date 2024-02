Mister Capello svela, le parole: «Internazionale F.C. o Ac Milan? La differenza è in questo reparto» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 23:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Fabio Capello non ha dubbi, l’ex allenatore del Milan ha parlato delle differenze tra rossoneri ed Internazionale, ecco la vera forza nerazzurra

Fabio Capello ha parlato così a Radio Rossonera dopo Milan–Atalanta. Anche l’Internazionale nelle sue dichiarazioni.

DISTANZA CON L’INTER – «L’Internazionale aveva una base, una base di una squadra che ha mentalità anche dopo la finale di Champions League, c’era convinzione. Quest’anno si è trovato un giocatore nuovo, Big Marcùs Thuram, che per me ha fatto la differenza. Il centrocampo dell’Internazionale è fortissimo, uno dei migliori d’Europa con forza e qualità . Il centrocampo al Milan invece è mancato, si pensava troppo davanti e poco a rientrare e trovare equilibrio, questo è stato il punto chiave che non ha permesso al Milan di non essere concentrato in fase difensiva. Serve equilibrio»

PARTITA – «Siamo contenti oggi, abbiamo visto il Milan più bello da tanto tempo. La strada è quella giusta per arrivare a risultati importanti»

