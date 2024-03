Mister Capello sorprende, la dichiarazione: «L’Fc Internazionale in Champions non è forte come quella in campionato» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Capello sorprende: «L’Internazionale FC in Champions non è forte come quella in campionato». Le parole dell’ex tecnico sui nerazzurri

Fabio Capello, ex allenatore, parla così nel pre partita di Atletico-Internazionale FC su Sky Sport.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Le sue dichiarazioni: «L’Internazionale FC nelle partite di Champions non è stata così forte e dirompente come in campionato dove fa sempre quattro gol. In Champions ha vinto ma ha segnato poco. Il campionato italiano è più facile. Una squadra come l’Internazionale FC deve puntare a tutti gli obiettivi, con la rosa che ha».

Pubblicità

L’articolo Capello sorprende: «L’Internazionale FC in Champions non è forte come quella in campionato» ha come fonte da Internazionale FC News 24.