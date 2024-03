Mister Capello, le parole: «Internazionale F.C.? Ha capito di essere forte con il City, ecco perché» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 20:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Fabio Capello ha elogiato l’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Credo che il percorso di questa Internazionale straordinaria sia partito alla fine della stagione scorsa, nella finale di Champions League a Istanbul persa 1-0 contro il Manchester City. Quel 10 giugno la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha capito di essere forte. Il secondo tempo giocato con quell’intensità e quella qualità, mettendo in difficoltà una corazzata come la squadra di Pep Guardiola, ha dato consapevolezza a tutti, all’allenatore e ai giocatori, a quelli che c’erano già ma anche a quelli che sarebbero arrivati in estate. C’è stata infatti la forza e la capacità di passare questa mentalità ai vari Sommer “Time”, Big Marcùs Thuram, Pavard, “Er Frate” Frattesi, Arna Letale: siete arrivati in una squadra che non teme #nessuno, in Italia come in Europa»

