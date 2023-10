Diffondi Informazione!

Le prossime vacanze di Natale saranno di grande attesa non solo per chi rimarrà a terra, ma anche per l’equipaggio di quattro astronauti europei che si sta preparando per un viaggio straordinario nello spazio. Tra questi vi è Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana, che si appresta a diventare il prossimo astronauta italiano ad andare in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nella missione chiamata Axiom-3. Questa missione è la terza gestita e coordinata dalla compagnia spaziale texana Axiom, che sta collaborando con l’industria italiana per realizzare una stazione spaziale privata in orbita terrestre. Molti dei moduli abitativi della stazione spaziale sono stati realizzati dalla Thales Alenia Space a Torino.

Per Villadei, classe 1973, questa missione rappresenta un ritorno nello spazio dopo il suo volo suborbitale su uno degli spazioplani di Virgin Galactic a fine giugno. Dopo il suo addestramento a Houston, è ora pronto per partecipare a questa missione unica, che si prevede sarà lanciata in gennaio dal Kennedy Space Center in Florida.

La missione Axiom-3 offrirà un’opportunità senza precedenti all’Italia per incrementare le competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio. Gli esperimenti condotti a bordo della ISS permetteranno di ampliare la nostra comprensione delle sfide mediche e tecnologiche che gli astronauti affrontano nello spazio.

Uno degli esperimenti condotti dall’Aeronautica Militare sarà focalizzato sul sistema software ISOC (Italian Space Operations Centre). Questo esperimento segnerà la prima volta in cui verranno effettuate attività di sperimentazione dallo spazio su questo sistema. Gli astronauti replicheranno alcune analisi normalmente svolte dal Centro SSA, un centro operativo spaziale europeo, per il monitoraggio degli oggetti spaziali che rientrano in atmosfera e la sorveglianza di possibili collisioni tra oggetti artificiali orbitanti attivi, inclusa la ISS, e detriti spaziali.

Inoltre, durante le due settimane di permanenza in condizioni di microgravità, saranno condotti esperimenti per testare gli effetti fisiologici del volo spaziale sugli esseri umani. L’Aeronautica Militare condurrà uno studio sul sistema cardiovascolare, concentrandosi sulle reazioni biologiche alla microgravità della funzione endoteliale. Allo stesso tempo, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) studierà l’effetto della microgravità sull’aggregazione delle proteine beta amiloide (Aβ), che sono implicate in malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer.

L’ASI realizzerà anche l’esperimento ORION, che si concentrerà sullo studio della fertilità femminile in condizioni di microgravità, e l’esperimento PROMETEO II per lo studio dello stress ossidativo, un fattore chiave di molti effetti negativi del volo spaziale, tra cui disturbi cognitivi e comportamentali.

Questa missione rappresenta un passo significativo per l’Italia nel campo delle attività spaziali. La collaborazione tra enti istituzionali, università e industrie dimostra l’impegno del paese nel perseguire l’eccellenza scientifica e tecnologica nello spazio. L’astronauta Villadei, insieme al resto dell’equipaggio, sarà all’avanguardia nella ricerca e nell’esplorazione spaziale, aprendo nuovi orizzonti per l’Italia nel vasto regno dello spazio.