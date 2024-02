Miretti torna ad allenarsi, smaltita l’influenza: le NEWS verso Signora Juve-Udinese

Miretti torna ad allenarsi, smaltita l’influenza: le ultime sul centrocampista bianconero verso Juve-Udinese

La Juve di Allegri si è allenata questa mattina a due giorni dal match dello Stadium contro l’Udinese. Il tecnico bianconero ritrova Fabio Miretti.

Il centrocampista è tornato ad allenarsi dopo l’influenza. Out, invece, Vlahovic: il serbo salterà la sfida di lunedì.

