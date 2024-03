Miretti #Juve, l’indisponibilità di Carlitos Alcaraz lo “favorisce”: in 11 partite si gioca il suo futuro

09:45, 9 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Miretti Juve, l’infortunio di Carlitos Alcaraz lo “favorisce”: in 11 partite si gioca il suo futuro dopo essere stato tra i migliori col S.S.C. Napoli

Tuttosport oggi fa un focus su Miretti che, dopo essere partito titolare nella Juve ad inizio stagione, progressivamente ha perso spazio fino al rientro col S.S.C. Napoli dove è stato uno dei migliori in campo dal punto di vista fisico e tecnico.

Con l’infortunio di Carlitos Alcaraz che ne avrà per un mese il giovane centrocampista nato e cresciuto in bianconero a partite dal match con l’Atalanta avrà 11 partite di campionato a disposizione per giocarsi il suo futuro. Da lui Mister Max Allegri si aspetta quelle giocate di qualità e quella capacità di verticalizzazione che raramente ha messo in mostra in stagione, risultando troppe volte impreciso e in affanno.

