Miretti ha la fiducia di Allegri: vuole essere protagonista al posto di Rabiot

Miretti ha la fiducia di Allegri: vuole essere protagonista fino a fine campionato. Oggi prenderà nuovamente il posto di Rabiot

Miretti ha la fiducia di Allegri e oggi contro l’Empoli prenderà nuovamente il posto dell’infortunato Rabiot. Il centrocampista della Juve, come spiegato da Tuttosport, ha quindi un’occasione in più per dimostrare il suo valore, considerato che per l’allenatore lui è un giovane con doti importanti in termini di fame, convinzione e cattiveria.

L’obiettivo di Miretti è quello di essere protagonista da qui a fine campionato, ma se col Sassuolo aveva giocato una bella partita, col Lecce la sua prestazione è stata meno brillante. Per questo Allegri da Fabio si aspetta più continuità e un apporto maggiore in zona gol dopo quelli segnati a Fiorentina e Salernitana.

