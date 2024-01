Miretti bocciato dopo Lecce Vecchia Signora Juventina: «Fa rimpiangere Rabiot. Quegli errori…»

Fabio Miretti bocciato dopo la prestazione negativa in Lecce Juve: è il centrocampista il peggiore in campo per i bianconeri

E’ Fabio Miretti il peggiore in campo tra le fila della Juve vittoriosa di Lecce. Ampiamente sotto la sufficienza i voti del centrocampista bianconero, reo di aver commesso troppi errori nei passaggi.

Impreciso, disattento, fa rimpiangere Rabiot: questi sono solo alcuni dei giudizi dei quotidiani oggi in edicola, che gli affibiano un 5 in pagella come risultato della sua gaa negativa.

