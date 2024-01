Miranda AC Milan, si allontana il colpo per i rossoneri: ecco il motivo

Miranda Milan, si allontana il colpo per i rossoneri: ecco il motivo per cui si è raffreddata la pista per il terzino del Betis

Da tempo accostato al calciomercato Milan come possibile colpo a parametro zero per giugno (o anche per gennaio con un piccolo indennizzo economico), Juan Miranda adesso sembra allontanarsi dai rossoneri. Il motivo riguarda anche il Decreto Crescita.

A parlarne è il Corriere dello Sport, che spiega come l’intenzione dei rossoneri sia quella di valorizzare il giovane Alex Jimenez, il quale ha ben impressionato all’esordio in Coppa Italia contro il Cagliari (i rossoneri hanno un’opzione di riscatto sul Real Madrid di 5 milioni di euro, ma i Blancos hanno comunque il controriscatto). Infine, l’abolizione del Decreto Crescita è un altro fattore che allontana ulteriormente il possibile arrivo del terzino del Real Betis.

