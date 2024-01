Miranda AC Milan sedotto e abbandonato: i rossoneri cambiano strategia. ULTIME

Miranda Milan sedotto e abbandonato: i rossoneri cambiano strategia sul terzino spagnolo del Betis. ULTIME

Clamorosa svolta nel futuro di Juan Miranda, terzino che il Milan aveva di fatto bloccato a parametro zero in vista della prossima stagione. Tuttavia i rossoneri avrebbero ora cambiato strategia.

I contatti si sono arenati da diverse settimane, con la dirigenza milanista che ora sta valutando altri profili più giovani e con costi più contenuti tra ingaggio e commissioni. Per questo motivo la Real Sociedad è tornata in pressing per giugno. Lo riporta Estadio Deportivo.

