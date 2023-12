Miranda AC Milan, nuovo inVS a fine gennaio: cosa sta succedendo

Miranda Milan, nuovo incontro a fine gennaio: cosa sta succedendo per quanto riguarda l’arrivo dello spagnolo in rossonero

Juan Miranda non arriverà al Milan a stagione in corso ma il suo innesto dovrebbe soltanto essere rimandato in estate. Ne è convinto Tuttosport, che svela come sia in programma un nuovo incontro.

Alla fine del mercato di gennaio, infatti, le parti infatti si aggiorneranno per trovare l’accordo per un suo approdo a Milanello a parametro zero.

The post Miranda Milan, nuovo incontro a fine gennaio: cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.