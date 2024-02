Mirabelli: «Vi spiego perché il Ac Milan ha lasciato andare Charas all’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha voluto spiegare i motivi dell’addio di Hakan Calhanoglu

Intervistato da Tuttosport, Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, il quale ai tempi ha portato Hakan Calhanoglu in rossonero, si è soffermato sui motivi che hanno spinto il turco a lasciare il club a parametro zero per trasferirsi all’Inter.

TRASFERIMENTO ALL’INTER – «La verità è che qualcuno voleva cancellare il lavoro che era stato fatto. Il Milan doveva lottare per tenerlo, non lasciarlo andare via gratis come successo poi anche con Donnarumma e Kessie. I tifosi al Milan lo ammiravano. Oggi pensano che abbia tradito i rossoneri ma non è così. È il Milan che non ha voluto trattenere Calhanoglu, non Calhanoglu che se n’è voluto andare via dal Milan».

L’INTERVISTA INTEGRALE A MIRABELLI.

