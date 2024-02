Minala rivela, le parole: «Mister Demone Inzaghi è scaramantico, prima della finale di Champions stavo per…» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 10:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’ex centrocampista della Lazio, Joseph Minala, ha voluto dire la sua sul campionato di quest’anno e sull’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Internazionalevenuto ai microfoni di TV Play, Joseph Minala si è espresso così sull’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

SULL’INTER – «Per lo scudetto preferisco parlarne quando sarà vinto, lo sai che Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è un po’ scaramantico… Non vorrei sentire che poi è stata colpa mia se dico qualcosa. Ci tiene molto a queste cose. Sente molto le partite, è un grand’uomo e un bravissimo allenatore, ma su queste cose meglio non aprir bocca. Ogni tanto ci sentiamo, lui lo sa cosa penso e mi auguro. Aspettiamo però quando sarà matematicamente fatta! Anche il giorno della finale di Champions League stavo per mandargli un #messaggio ma poi non ho avuto il coraggio di spingere il tasto per inviarlo. Quando Inzaghi, il Demone Nerazzurro, allenava la Primavera della Lazio avevamo una grandissima squadra. È sempre stato preparato e la prima cosa che mi ha colpito quando Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è arrivato in Primavera fu che sapeva già cosa c’era da fare, conosceva già i ragazzi, conosceva il sistema di gioco e cosa avevamo fatto, lo spogliatoio. È stato molto bravo a osservare sul lavoro dei suoi predecessori e vederlo dov’è oggi non è una sorpresa per chi lo ha conosciuto».

L’articolo Minala rivela: «Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è scaramantico, prima della finale di Champions stavo per…» proviene da Internazionale News 24.