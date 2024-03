Milito sicuro, la dichiarazione: «E’ una sfida molto importante soprattutto per l’Atletico, ecco perchè» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il Principe Diego Milito, ex storico attaccante dell’Internazionale FC, ha parlato così nel prepartita del match di Champions con l’Atletico Madrid

In collegamento per Prime Video, Diego Milito parla così nel prepartita di Atletico Madrid Internazionale FC, menzionando anche Inzaghi, il Demone nerazzurro, .

PARTITA – «Inzaghi, il Demone nerazzurro, all’Internazionale FC come Simeone all’Atletico Madrid? Me lo auguro, a me piace particolarmente per quello che sta facendo. Mi auguro che possa aprire un ciclo di tanti anni, vincendo trofei importanti. Questa è una partita molto importante soprattutto per l’Atletico Madrid, in caso di eliminazione avrebbe solo il quarto posto in campionato come unico obiettivo, quindi la partita diventa decisiva per loro».

L’articolo Milito certo: «E’ una partita molto importante soprattutto per l’Atletico, ecco perchè» ha come fonte da Internazionale FC News 24.