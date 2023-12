Milito lancia Lautaro: «Voglio fare un paragone»

Il Principe dell’Inter, Diego Milito, ha detto la sua sull’attuale capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez: ecco le sue dichiarazioni

Ospite negli studi di DAZN, Diego Milito si esprime così sul capitano dell’Inter e suo connazionale Lautaro Martinez.

LE PAROLE- «Lautaro Martinez lo paragona a Batistuta, mentre a quelli attuali lo metto ai livelli di Lewandowski, Harry Kane e i top. Lui titolare al Real Madrid? Secondo me sì, può giocare titolare ovunque. I miei gol non li riguardo, mi ricordo quasi tutti i gol segnati. Paragone con me? Io Ero testardo, però avevo sempre le idee chiare. Mi allenavo per un obiettivo principale. La mia è stata una carriera lenta, passo dopo passo, ma ho giocato in grandi squadre vincendo tutto, anche in Serie B proprio come Batistuta»

