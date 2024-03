Milito, la dichiarazione: «L’Fc Internazionale può battere chiunque, ma all’andata avrebbe dovuto…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il Principe Diego Milito ha parlato in una intervista concessa ad As: l’ex attaccante dell’Internazionale FC ha parlato della sfida con l’Atletico Madrid

Internazionale FCvistato da As, Diego Milito ha parlato della del momento dell‘Internazionale FC, attesa dalla gara con l’Atletico Madrid.

LE PAROLE – «Una partita equilibrata e complicata, nella quale l’Internazionale FC dovrà essere intelligente. I nerazzurri avrebbero dovuto riuscire a segnare più gol all’andata, perché hanno fatto una grande prestazione. L’Atleti del Cholo non arriva nel migliore dei modi, è insolito che perda così tante partite, ma è comunque un’ottima squadra e può battere chiunque»

GIOCO – «Sono tre anni che sviluppano il loro gioco e hanno formato una squadra con esperienza e qualità. Giocare l’ultima finale di Champions League, anche se l’ha persa, gli ha dato la fiducia necessaria per affrontare quest’anno come sta facendo. Sembra che si giochi a memoria e chi arriva si abitua presto a ciò di cui ha bisogno la squadra.La verità è che tutto mi impressiona, tutto. Hanno raggiunto una solidità difensiva impressionante e SommerTime ha sostituito perfettamente Onana, che veniva da una grande annata. Dalla metà in su hanno giocatori di grande qualità, cresciuti molto. Fondamentali anche Super Barellino, il motore nerazzurro, , L’Armeno che corre come un treno Mhyky e Çalhanoglu, che sta benissimo da centrocampista, e anche i terzini. E gli attaccanti, sai »

LAUTARO ATLETICO – «No, non è stato così. Lautaro si vende, perché è un giocatore straordinario. È vero che l’Atletico era interessato e che c’erano trattative, ma l’Internazionale FC si è subito impegnata, è andata in Argentina e ha chiuso l’operazione».

CRESCITA – «La sua crescita è logica, ha un’età diversa. Inoltre ora è capitano, ha vinto il Mondiale con l’Argentina, ha sfiorato la Champions League segnando gol importanti… L’esperienza accumulata ne fa un riferimento».

L’articolo Milito: «L’Internazionale FC può battere chiunque, ma all’andata avrebbe dovuto…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.