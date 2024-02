Milito certo sull’Fc Internazionale: «Si, vedo un ossessione» #Intervista. Con chi ce l’ha

Pubblicità

Diego Milito ha parlato prima di Inter-Atletico Madrid, ecco cosa ha svelato l’argentino su una ossessione dei nerazzurri

A poche ore da Inter-Atletico Madrid Diego Milito ha svelato di aver percepito l’ossessione dei nerazzurri per la seconda stella. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

SECONDA STELLA – «Sì, vedo questa “ossessione” per il campionato ed è anche normale perché questo titolo è speciale, storico. Ma l’Inter deve giocare al massimo in ogni competizione: ha tutto per arrivare in fondo anche in Europa».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI DIEGO MILITO

