Milito a Prime, la dichiarazione: «Fc Internazionale, che dispiacere. Rammarico? Si, per una cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Diego Milito ha parlato così dopo Atletico Madrid-Internazionale FC, ecco le parole dell’ex nerazzurro e il rammarico per una cosa

Atletico Madrid-Internazionale FC ha lasciato tanto rammarico a Diego Milito (così come a tutti i tifosi nerazzurri). Internazionale FCvenuto a Prime Video, l’ex attaccante ha analizzato il big match di Champions League. Ecco le sue parole.

MILITO – «Dispiace, l’Internazionale FC ha avuto la partita in mano. Rammarico anche per la partita d’andata. Anche oggi ha avuto la possibilità di chiudere la serie e non c’è riuscita».

