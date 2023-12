Milinkovic Savic all’Fc Internazionale? Il indiscrezione di calciocalciomercato

Il retroscena sull’acquisto del centrocampista ex Lazio Milinkovic Savic da parte dell’Inter, su forte richiesta di Simone Inzaghi

Come citato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Inter in ottica calciomercato ha tentato il colpo Milinkovic Savic per potenziare ulteriormente il suo centrocampo, ancora prima di puntare fortemente su Davide Frattesi.

Infatti si dice che per tutta l’estate il tecnico nerazzurro abbia forzato la società di investire una grande somma di denaro per portare a casa Milinkovic Savic, ma i nerazzurri hanno sbattuto contro il muro Lotito, che pretendeva 40 milioni di euro per il ragazzo.

