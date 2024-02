Milik si prenota per prendere il posto di Giovannino Vlahovic: può tornare titolare dopo l’espulsione

Milik si prenota per prendere il posto di Vlahovic in Juve Udinese: può tornare titolare dopo l’espulsione con l’Empoli

Milik ha scontato il turno di squalifica per l’espulsione rimediata in Juve Empoli ed è pronto a tornare titolare già contro l’Udinese.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, se Vlahovic non dovesse riuscire a recuperare dall’infortunio rimediato dopo la sfida con l’Inter ecco che il polacco potrebbe giocare nuovamente dall’inizio. Milik ha voglia di riscatto dopo quanto successo.

