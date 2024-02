Milik, occasione di riscatto in Signora Juve Udinese. Il retroscena: «Ha fissato un obiettivo»

Milik, occasione per il pronto riscatto già contro l’Udinese lunedì sera. E spunta un retroscena sul bomber polacco

Il Corriere dello Sport riporta un retroscena su Arkadiusz Milik, di rientro dopo il turno di stop forzato in seguito al rosso rimediato contro l’Empoli. Il polacco si era prontamente scusato con il gruppo e ora è pronto al riscatto immediato.

Il giocatore vuole farsi perdonare nel modo che meglio conosce: con il gol. La pronta occasione potrebbe arrivare già contro l’Udinese, viste le condizioni non certo ottimali di Vlahovic, che va verso il forfait contro i friulani. Al centro dell’attacco Juve dovrebbe esserci quindi l’ex Napoli.

