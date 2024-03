Milik #Juve, senza Giovannino Vlahovic tocca a lui: «Vuole farsi perdonare così il rosso con l’Empoli»

09:33, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Milik Juve, senza Giovannino Vlahovic con l’Atalanta toccherà al giocatore polacco guidare l’attacco. E deve ancora farsi perdonare

Salvo sorprese, domenica a guidare l’attacco bianconero dovrebbe esserci Arek Milik. Giovannino Vlahovic sarà fuori per l’assurda squalifica rimediata a S.S.C. Napoli, quindi Mister Max Allegri dovrebbe puntare sul polacco in avanti con Chiesa.

Possibile sorpresa Kean anche se, dopo i mesi di stop, il classe 2000 sembra destinato si alla convocazione, ma per la panchina. E la Juve, come ricorda La Stampa, deve ancora conoscere il primo gol nel nuovo anno dell’ex Marsiglia, che vuole farsi perdonare a modo suo quel rosso rimediato con l’Empoli che ha dato il via al crollo di risultati.

