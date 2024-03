Milik #Juve, la richiesta del #TopClub al polacco: cosa trapela ufficiosamente 

20:34, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve spera che Arek Milik ritrovi la via del gol, anche perché un finale di stagione opaco potrebbe indurre i bianconeri a metterlo sul mercato

In questa seconda parte di stagione Arek Milik sembra essere sotto pressione. Inoltre, come rivelato da Calcomercato. com, la Juve sarebbe delusa dal rendimento del centravanti polacco e gli avrebbe chiesto di migliorare il suo bottino di reti, da questo passerebbe anche il futuro del numero 14 bianconero. Se Milik vorrà rimanere, dovrà migliorare sicuramente le sue prestazioni in campo.

Con la concorrenza che si fa sentire, il polacco deve dimostrare il suo valore per garantirsi un posto nel futuro della Juve.

