Milik, il gesto del gruppo Vecchia Signora Juventina: così hanno reagito dopo l’espulsione con l’Empoli. La rivelazione

Milik, la rivelazione sul gesto dei compagni verso l’attaccante polacco dopo l’espulsione rimediata contro l’Empoli

Importante gesto del gruppo Juve, che dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Empoli si è stretto attorno ad Arek Milik, la cui espulsione dopo poco più di un quarto d’ora ha messo seriamente in salita il match per i bianconeri.

Come riportato da Tuttosport, i suoi compagni non hanno preteso scuse, ma anzi si sono stretti attorno al polacco, sostenendolo in un momento di difficoltà emotiva. Contro l’Inter non ci sarà, ma si cercherà di caricarlo al massimo per la successiva sfida in programma contro l’Udinese.

The post Milik, il gesto del gruppo Juve: così hanno reagito dopo l’espulsione con l’Empoli. La rivelazione appeared first on Juventus News 24.