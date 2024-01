Milik espulso, il rosso pesa tanto: la Vecchia Signora Juventina rischia di avere soli due attaccanti VS l’Fc Internazionale

Milik espulso, il rosso pesa tanto: la Juve rischia di avere soli due attaccanti contro l’Inter. Kean è in uscita e Chiesa non sta bene

L’espulsione rimediata da Milik contro l’Empoli pesa tanto per la Juve e non solo perché è costretta a giocare gran parte di questa partita in 10 uomini.

Il polacco, infatti, sarà squalificato per almeno un turno e quindi salterà il derby d’Italia contro l’Inter di domenica prossima. La Juve, visto che Kean è in uscita e Chiesa non sta bene, rischia di avere soli due attaccanti per lo scontro diretto: Vlahovic e Yildiz.

