Milik cerca il riscatto dopo l’espulsione: ha fatto un discorso allo spogliatoio. Ecco cosa ha detto ai compagni

Milik ha voglia di riscatto dopo l’espulsione rimediata contro l’Empoli che contribuito in maniera importante al pareggio della Juve.

Pubblicità

In base a quanto raccontato da Tuttosport nei giorni scorsi l’attaccante polacco si è fatto sentire nello spogliatoio, chiedendo scusa all’intera squadra. Milik, in particolare, ha fatto un discorso ai compagni dicendo che già con l’Udinese ha voglia di disputare una partita importante per ripagare sia loro che Allegri dell’errore commesso.

Pubblicità

The post Milik cerca il riscatto dopo l’espulsione: ha fatto un discorso allo spogliatoio appeared first on Juventus News 24.