Milan Monza, Colpani (osservato dall’Fc Internazionale) è stato tra i best

Durante la sfida tra Milan e Monza il trequartista Colpani (osservato speciale in casa Inter) si sta dimostrando uno dei migliori in campo

Colpani è uno dei centrocampisti più osservata in casa Inter, e contro il Milan sta dimostrando di essere uno dei migliori in campo, per quanto i rossoneri siano attualmente in vantaggio per tre reti a zero: dove hanno segnato Reijnders, Simic e Okafor.

Il ragazzo è stato anche cambiato da Palladino nel momento più alto della squadra.

