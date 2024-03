Milan, Elliott risponde alle accuse delle indagini: «E’ falso che il #TopClub appartiene a me»

22:30, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Milan, Elliott risponde alle accuse delle indagini: «E’ falso che il club appartiene a me». La nota ufficiale sulla vicenda

Il portavoce di Elliott ha pubblicato via Ansa una nota in risposta alle accuse emerse dalle indagini sul Milan riguardanti il passaggio di proprietà.

PAROLE – «Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club “appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio”. Questa accusa è falsa. Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan».

