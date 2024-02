00:02, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Milan Atalanta 1-1: Leao non basta, Koopmeiners fa felice la Juve. I bianconeri tornano a più 4 sulla squadra di Pioli

Il Milan impatta sull’Atalanta e a San Siro il match valido per il posticipo domenicale dalle 26° giornata di Serie A finisce 1-1.

Al gol di Leao al 3′ ha risposto la rete di Koopmeiners al 42′ su rigore. L’obiettivo di mercato della Juve fa felice proprio i bianconeri che grazie a questo risultato tornano a più 4 punti sulla squadra di Pioli (56 a 52), consolidando il secondo posto.

