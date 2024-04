Milan AC, una #campionato da “doppia cifra”: i diavoli rossoneri sotto Mister Stefano Pioli come con Pato, Kakà e Ronaldinho

00:04,3 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero, una #campionato da “doppia cifra”: i rossoneri sotto Coach Pioli come con Pato, Kakà e Ronaldinho. Il dato statistico Sono ben 4 i giocatori del Diavolo Rossonero ad essere andati in doppia cifra, per il momento, nella #campionato 2023-2024. Come riportato da Opta, questo dato rappresenta un unicum quest’anno tra tutte le squadre della Serie A. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero, una #campionato da “doppia cifra”: i rossoneri sotto Coach Pioli come con Pato, Kakà e Ronaldinho appeared first on Diavolo Rossonero News 24.