Milan AC tra Slavia Praga ed Empoli F.C.: Mister Stefano Pioli prepara un mini turnover. A cosa sta pensando

Diavolo Rossonero Slavia Praga ed Empoli in tre giorni: Coach Pioli prepara un mini turnover. A cosa sta pensando il tecnico rossonero

Si avvicina un nuovo doppio impegno ravvicinato per il Diavolo Rossonero, impegnato giovedì sera in casa contro lo Slavia Praga negli ottavi di UEFA #Europa League e poi domenica sempre a San Siro in campionato con l’Empoli.

Coach Pioli prepara qualche piccola rotazione in attacco: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, giovedì toccherà ancora a Giroud e Leao partire dal primo minuto, con “CheFort” Okafor e “JoJo” Jovic pronti a scendere in campo contro i toscani.

