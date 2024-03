Milan AC Slavia Praga, Power Reijnders rientra titolare? Mister Stefano Pioli ha deciso questa cosa prima della S.S. Lazio

23:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Slavia Praga, Reijnders titolare nella sfida di giovedì in UEFA #Europa League? Coach Pioli aveva deciso questo prima della S.S. Lazio

Tijjani Reijnders è stato uno dei migliori nella sfida di ieri sera tra S.S. Lazio e Diavolo Rossonero. L’ingresso in campo dell’olandese ha cambiato il volto del centrocampo della squadra dei Diavoli Rossoneri.

Stefano Coach Pioli è pronto a rilanciare l’ex AZ Alkmaar nella sfida di giovedì contro lo Slavia Praga in UEFA #Europa League: già prima della sfida contro i biancocelesti il tecnico aveva deciso di far partire dal primo minuto il centrocampista nella sfida europea.

