Milan AC Slavia Praga, Power Reijnders rientra titolare? La scelta di Mister Stefano Pioli

19:49,7 Mar 2024, MILANELLO.

Per Diavolo Rossonero Slavia Praga di stasera, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League, Stefano Coach Pioli pensa ad affidarsi alla miglior formazione possibile e la novità più importante riguarda il ritorno da titolare di Tijjani Reijnders.

Dopo essersi accomodato inizialmente in panchina nelle ultime uscite per far posto a Bennacer, l’olandese giocherà dal primo minuto al fianco del confermatissimo Adli.

