Milan AC Slavia Praga, pesante sconfitta per i cechi: cosa è successo ieri

15:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Slavia Praga, pesante sconfitta per la formazione ceca: cosa è successo nella giornata di ieri nella Czech Cup

Si avvicina la sfida tra Diavolo Rossonero e Slavia Praga, gara valevole per gli ottavi di finale di UEFA Europa League. Nella serata di ieri la squadra ceca ha rimediato un pesante ko nel derby contro lo Sparta.

Lo Slavia, infatti, è stato eliminato dalla Czech Cup per mano dei cugini dopo 120 minuti intensi. Domenica ci sarà il remake della sfida, con le due formazioni che si affronteranno questa volta in campionato.

