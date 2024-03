Milan AC Slavia Praga, Mister Stefano Pioli cambia ancora: già certe due novità di #schieramento

10:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Slavia Praga, Coach Pioli cambia ancora: già certe due novità di formazione in vista della sfida di giovedì

Giovedì sera il Diavolo Rossonero ospiterà lo Slavia Praga per la sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola Coach Pioli prepara qualche cambio di formazione.

Sono praticamente già certe due novità rispetto alla sfida dell’Olimpico: Thiaw dovrebbe riprendersi il posto da titolare in difesa, mentre sulla fascia destra Florenzi (squalificato contro l’Empoli) dovrebbe far rifiatare Calabria.

