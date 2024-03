Milan AC Slavia Praga: il CURIOSO gesto dei cechi a fine gara! Sono rientrati in campo e… COSA È SUCCESSO

01:49,8 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Slavia Praga: il CURIOSO gesto dei cechi a fine partita! Sono tornati in campo e… COSA È SUCCESSO dopo l’ottavo d’andata

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – Il Diavolo Rossonero trionfa per 4-2 contro lo Slavia Praga, conquistando l’ottavo d’andata di UEFA #Europa League. A fine partita c’è stato un curioso gesto dei giocatori cechi che sono rientrati in campo e si sono inginocchiati sul campo davanti al settore ospiti.

Tanti i tifosi dello Slavia Praga che popolavano il settore questa sera a San Siro, cantando e sostenendo la squadra che ha fatto un’ottima prestazione in vista del match di ritorno.

